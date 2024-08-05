В России разработают лазеры нового поколения

В Институте прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН представили инновационную концепцию стержневого иттербиевого лазера, которая обещает серьёзно конкурировать с уже популярными слэбовыми и дисковыми лазерами. Эта новинка позволяет достигать одновременно высокой пиковой и средней мощности излучения, что ранее было сложно осуществить.

По словам Ивана Кузнецова, старшего научного сотрудника ИПФ РАН, ключевым моментом является использование стержневого активного элемента в форме усечённого конуса. Это позволяет усилить сигнал в узкой части стержня, где он эффективно охлаждается, и извлечь мощные импульсы из широкой части, избегая риска пробоя. «Мы решили проблему увеличения размера пучка, применяя вогнутую сферическую форму на входном торце активного элемента, что позволяет достичь нужной расходимости», — отметил Кузнецов.

Благодаря этой концепции удалось увеличить выходную энергию импульсов втрое, при этом сохранив высокую среднюю мощность и качество пучка. Это достижение выводит стержневые иттербиевые лазеры на новый уровень и делает их конкурентоспособными на фоне слэбовых и дисковых лазеров, благодаря их простоте и эффективности.