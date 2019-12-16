В России разработают "лифт" на Луну

”Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров”, - поделился глава Роскосмоса. По словам Рогозина, данный проект в будущем может стать коммерческим, поскольку есть необходимость “оправдания колоссальных средств”, которые выделены на его разработку и реализацию.

Рогозин заявил, что на данный момент многие страны, сфокусированные на разработках в космической отрасли, планируют создать аппарат, однако не имеют возможности транспортировать его. Глава Роскосмоса отметил, что универсальный посадочный модуль смог бы справится с данной задачей.