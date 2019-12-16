Наука и технологии
Сегодня 14:10
В России разработают "лифт" на Луну
Об этом сообщил глава Роскосмоса
Буквально сегодня состоялась конференция на космодроме Восточный, в рамках которой представители Роскосмоса озвучили грядущие планы корпорации. Так, по словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, планируется разработка посадочного модуля на Луну, который будет представлять из себя уникальный космический лифт.
”Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров”, - поделился глава Роскосмоса. По словам Рогозина, данный проект в будущем может стать коммерческим, поскольку есть необходимость “оправдания колоссальных средств”, которые выделены на его разработку и реализацию.
Рогозин заявил, что на данный момент многие страны, сфокусированные на разработках в космической отрасли, планируют создать аппарат, однако не имеют возможности транспортировать его. Глава Роскосмоса отметил, что универсальный посадочный модуль смог бы справится с данной задачей.