В России разработают мобильный браузер для отечественной ОС «Аврора»

Компания «Открытая мобильная платформа» (дочка «Ростелекома») разрабатывает новый мобильный браузер на базе Chromium для ОС «Аврора». Этот шаг направлен на улучшение работы веб-приложений для корпоративных клиентов. На данный момент для ОС «Аврора» доступны 18 предустановленных приложений и более 70 программных решений, включая антивирусы, офисные пакеты, защищённые мессенджеры и браузер на базе Firefox, который хуже справляется с веб-приложениями.

Профильные эксперты оценивают затраты на разработку нового браузера в 15–20 млн рублей, а сам процесс займёт около полугода и потребует от 10 до 20 специалистов. В ОМП подтвердили работу над проектом экспериментального браузера на базе Chromium для пятой версии ОС «Аврора» и тестируют его в пилотных проектах. Браузер для четвёртой версии ОС «Аврора» пока работает на движке Gecko, что ограничивает создание большинства веб-версий отечественных приложений.

Основная цель проекта — упрощение создания прогрессивных веб-приложений (PWA), которые визуально схожи с обычными приложениями. Эксперты считают, что переход на Chromium оправдан, так как Firefox поддерживает программные интерфейсы для создания PWA хуже. Кроме того, большинство государственных информационных систем разрабатываются под браузеры на Chromium, что делает смену платформы для браузера «Аврора» логичным шагом.