В России разработают мощный турбовинтовой двигатель для беспилотников

Исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого работают над созданием турбовинтового двигателя CML-180/240, который сможет заменить используемые сегодня в российских беспилотниках поршневые двигатели Lycoming и Continental.

Новый двигатель, подчеркивают его создатели, будет отвечать техническим требованиям мирового уровня: иметь взлетную мощность не менее 300 киловатт и максимальную высоту полета в девять километров. В настоящее время в России не производят турбовинтовые двигатели мощностью до 500 киловатт, отмечают специалисты.

Макет двигателя многократно испытывается на цифровой платформе, что позволяет сократить время проектирования и уменьшить количество натурных испытаний. Завершить разработку малоразмерного агрегата планируют в 2024 году.