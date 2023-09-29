В России разработают нейроморфный компьютер

Учёные в Курчатовском институте работают над созданием особого компьютера, который будет подражать работе человеческого мозга. Президент института, Михаил Ковальчук, поделился этой информацией. Он говорит, что человеческий мозг способен управлять множеством процессов одновременно, и он более мощён, чем искусственный интеллект, который мы используем в наших современных компьютерах. Поэтому исследователи стремятся создать новый тип компьютера.

Михаил Ковальчук объясняет, что существующие компьютеры работают, обрабатывая данные с использованием электричества, но они не способны эмулировать интеллект человека. Он говорит, что необходимо разрабатывать компьютеры, которые будут функционировать подобно мозгу. Этой задачей занимается Курчатовский институт. Ковальчук также подчёркивает важность регулирования в этой области, чтобы обеспечить безопасность.

Учёный напоминает, что с развитием любых технологий всегда сопутствуют риски, поэтому важно, чтобы государство играло активную роль в контроле и регулировании новых технологий. Примером служат истории с автомобилями и атомным оружием, которые требовали контроля и этичного использования.