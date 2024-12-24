В России разработают нейросеть для обнаружения рака желудка и гастрита

Специалисты Первого МГМУ имени И. М. Сеченова работают над уникальной системой диагностики хронических гастритов и раннего выявления риска рака желудка. Это цифровое решение, не имеющее аналогов ни в России, ни за рубежом, предназначено для помощи патологоанатомам. По словам представителей университета, система должна ускорить анализ биоптатов желудка и снизить вероятность ошибок в определении предраковых изменений.

Эксперт Нано Пачуашвили объяснила, что ключевая цель разработки — выявление кишечной метаплазии, которая считается «точкой невозврата» в изменении слизистой оболочки желудка. СППВР будет определять объем поражений слизистой и находить важные биомаркеры. Такая автоматизация необходима, так как нехватка специалистов приводит к задержкам в диагностике и дополнительной нагрузке на гастроэнтерологов.

Сейчас проект находится на стадии тестирования и обучения нейросети для анализа образцов тканей. Команда планирует представить первый прототип системы уже в 2025 году, после чего начнутся клинические испытания. Полностью готовое решение появится, когда будут завершены все проверки и получено регистрационное удостоверение.