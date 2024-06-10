В России разработают нейросеть для ранней диагностики деменции

Опубликовано 10 июня 2024, 22:06
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В России разработают нейросеть для ранней диагностики деменцииИ другие нейродегенеративные заболевания
Компания NtechLab разработает нейросеть, которая обнаружит ранние признаки Альцгеймера и деменции
Российская компания NtechLab работает над созданием нейросети для раннего выявления признаков болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Гендиректор компании, Алексей Паламарчук, рассказал об этом на ПМЭФе.
По его словам, эта нейросеть сможет определять дегенеративные изменения в головном мозге задолго до появления клинических симптомов болезни. Она обучена совместно с опытными врачами из крупных российских больниц и медицинских центров и будет анализировать данные с КТ и МРТ головного мозга.
Ранее компания уже получила удостоверение на нейросеть, способную выявлять инсульты, что демонстрирует её экспертность в области медицинских технологий.
Источник:ТАСС
Автор:Николай Шелофастов
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