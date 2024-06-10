В России разработают нейросеть для ранней диагностики деменции

Российская компания NtechLab работает над созданием нейросети для раннего выявления признаков болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Гендиректор компании, Алексей Паламарчук, рассказал об этом на ПМЭФе.

По его словам, эта нейросеть сможет определять дегенеративные изменения в головном мозге задолго до появления клинических симптомов болезни. Она обучена совместно с опытными врачами из крупных российских больниц и медицинских центров и будет анализировать данные с КТ и МРТ головного мозга.

Ранее компания уже получила удостоверение на нейросеть, способную выявлять инсульты, что демонстрирует её экспертность в области медицинских технологий.