В России разработают новейшую снайперскую винтовку с дальнобойностью до 7 км

Так, по словам главы компании, новая винтовка будет способна стрелять на расстояния, сопоставимые с дальнобойностью минометов. Так, 120-миллиметровый минометный комплекс 2С12 “Сани” способен поражать цели на дистанции до 7,1 километра.

К сожалению, срок выпуска новой снайперской винтовки все еще держатся в секрете, но уже сейчас разработчики заявляют, что их продукт будет являться самым дальнобойным на сегодняшний день стрелковым оружием. Напомним, что Lobaev Arms уже создавала оружие, которое является рекордсменом в дальности стрельбы на сегодняшний день — винтовка “Сумрак” способна поразить цель на расстоянии 2,5 км при точной стрельбе и 4,2 километра при рекордной стрельбе.