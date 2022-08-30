В России разработают новые спутники «Аист»

Всего будет изготовлено два аппарата, которые предназначены для комплекса дистанционного зондирования Земли для стереоскопической съемки «Аист». Работа над проектом идёт по государственному контракту, заключённому с «Роскосмосом».

«В настоящее время идёт изготовление составных частей первого аппарата и его наземная отработка. Также активно идёт изготовление бортовой аппаратуры», — сообщили в пресс-службе «Прогресса».