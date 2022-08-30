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В России разработают новые спутники «Аист»Для стереоскопической съемки Земли
Пресс-служба Ракетно-космического центра «Прогресс», входящего в «Роскосмос», сообщила о процессе изготовления составных частей первого спутника «Аист-2Т».
Всего будет изготовлено два аппарата, которые предназначены для комплекса дистанционного зондирования Земли для стереоскопической съемки «Аист». Работа над проектом идёт по государственному контракту, заключённому с «Роскосмосом».
«В настоящее время идёт изготовление составных частей первого аппарата и его наземная отработка. Также активно идёт изготовление бортовой аппаратуры», — сообщили в пресс-службе «Прогресса».