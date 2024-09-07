В России разработают новый дизайн оборудования для создания микроэлектроники

В России началась разработка дизайна нового оборудования для электронного машиностроения, который будет не только стильным, но и удобным для использования в отечественных производственных процессах. На проект выделено 19,3 миллиона рублей. Заказчиком выступает «Международный научно-технологический центр, МИЭТ».

С 30 августа 2024 года проходит открытый конкурс на создание дизайна. В рамках работы планируется изучить мировые тренды и стандарты в области машиностроения. В проекте будут проанализированы существующие установки, а также изучены технические нормы для обеспечения удобства и эффективности нового оборудования.

Специалисты будут заниматься созданием мудбордов и тестированием прототипов, чтобы выявить лучшие визуальные и функциональные решения. Основная цель — разработать эскизы и технические требования, которые помогут создать привлекательное и функциональное оборудование для пилотного предприятия. Работы должны быть завершены до 22 ноября 2024 года.