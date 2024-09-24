В России разработают новый газотурбинный двигатель для судов

Минпромторг России сообщил, что к концу 2025 года планируется завершить разработку и испытания нового газотурбинного двигателя ТМ16, который будет использоваться на судах. Этот двигатель является продолжением советской модели ДГ90 и обещает стать более современным и надёжным.

Новый двигатель ТМ16 будет иметь ряд преимуществ: он сможет работать свыше 100 000 часов без серьёзных проблем и будет обладать высоким коэффициентом полезного действия. Также он соответствует современным экологическим нормам, что делает его более «чистым» по сравнению с импортными аналогами, которые используются сейчас.

Кроме того, в проекте участвует завод «Тюменские моторостроители», который будет готовить условия для массового производства ТМ16 и расширять свои мощности для ремонта судовых двигателей. В будущем новый двигатель сможет заменить зарубежные аналоги, которые сейчас работают на объектах «Газпрома», а газоперекачивающие агрегаты на его основе станут стандартом для новых российских объектов по перекачке газа.