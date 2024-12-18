В России разработают очки дополненной реальности для хирургов

Инженеры РТУ МИРЭА разрабатывают инновационную технологию дополненной реальности (AR), которая может значительно изменить подход к медицинским операциям. Программа для ЭВМ будет помогать врачам лучше ориентироваться в анатомии пациента, направляя их в ходе сложных хирургических вмешательств. Новый софт для AR-очков проецирует важную информацию прямо на линзы, улучшая видимость тканей, сосудов и нервов, что особенно полезно при сложных операциях. Студенты-медики смогут тренироваться в безопасной среде, что поможет им развивать уверенность и навыки. Учёные уже создали первый прототип устройства.

Дополненная реальность уже успешно применяется в медицине. Например, в нейрохирургии AR снизила ошибки при навигации на 30%, повысив безопасность операций. В кардиохирургии технология улучшила точность наложения швов и сократила время операций на 15%, что снизило риск послеоперационных осложнений. В ортопедии AR помогла сократить количество повторных операций на 20% при замене суставов, а в лапароскопической хирургии повысила точность и скорость вмешательств на 10%.

Прототип устройства разработан на базе микроконтроллера Arduino nano. Как отметил ассистент кафедры радиоэлектронных систем РТУ МИРЭА Егор Чистяков, хотя концепт пока слишком велик для интеграции в очки, он уже позволяет разрабатывать софт, который будет помогать врачам ориентироваться в анатомии пациента. Устройство создаёт прозрачные, плавающие изображения в поле зрения хирурга, совмещая анатомические данные с реальной операцией. Система также поддерживает голосовые команды и жесты для управления данными и изображениями, включая проекцию жизненно важных показателей.