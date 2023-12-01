В России разработают «ОСАГО для IT»

Минцифры рассматривает вопрос о создании «ОСАГО для IT», страховки, защищающей компании от кибератак и утечек данных. Сенатор Артём Шейкин предложил такую страховку, считая, что она стимулирует компании к более активным мерам по защите информации. В ответе Минцифры отмечается, что при разработке законодательства о такой страховке нужно учесть место этого института в российской правовой системе, чтобы избежать конфликта норм.

Шейкин подчёркивает рост объёма утечек персональных данных граждан в 2023 году. В свете этого предложено обсудить возможность финансового обеспечения для возмещения ущерба пострадавшим. Сенатор также рассказал о несоразмерно малом числе исков о компенсации ущерба, подчёркивая несоответствие этой ситуации реальной картине.

Шейкин предложил внедрить механизм финансового обеспечения для операторов данных, включая банковские гарантии, страхование и резервные фонды. Он также подчеркнул, что вопрос о методике расчёта финансового обеспечения остаётся открытым и будет дорабатываться с участием правительства. Минцифры подготавливает законопроект, ужесточающий ответственность операторов за утечки, однако вопросы снижения ответственности и инвестиций в безопасность будут обсуждаться на следующих этапах законопроцесса.