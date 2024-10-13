В России разработают отечественный аналог роборуки для РОС

Российская орбитальная станция (РОС) может получить роботизированные устройства, похожие на руку-манипулятор ERA, которая уже установлена на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил Владимир Кожевников, заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», главного разработчика РОС. Он отметил, что в планах есть создание новых робототехнических средств для этой станции.

Кожевников подчеркнул, что Россия и Советский Союз никогда ранее не занимались разработкой таких технологий. «Это делается впервые, по сути», — добавил он, выступая на лекции «Создание Российской орбитальной станции» в рамках фестиваля «Наука 0+». Это говорит о том, что новая станция станет важным шагом в развитии отечественной космонавтики.

На сегодняшний день на МКС уже есть два робота-манипулятора: Canadarm2 на американском сегменте и европейская рука ERA на российском. Таким образом, разработка роботизированных систем для РОС откроет новые возможности для работы в космосе и выполнения различных задач, что может значительно упростить и улучшить эффективность исследований.