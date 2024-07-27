В России разработают ПО для охлаждения плат компьютеров

Молодые учёные механико-математического факультета Томского государственного университета (ММФ ТГУ) создадут российское программное обеспечение для систем охлаждения электроники. В условиях непрерывного роста производительности процессоров и других компонентов увеличивается и тепловыделение. Если не устранять излишки тепла, это может вызвать сбои и снизить эффективность работы устройств, вплоть до их поломки.

«Команда ММФ работает над этой проблемой благодаря гранту Российского научного фонда. Они разрабатывают численный алгоритм на ядрах видеопроцессора, что ускоряет вычисления. Также будет написан авторский программный код для численных исследований, что станет шагом к созданию отечественного ПО», — сообщили в пресс-службе университета.

Уже есть модельные программы для вычисления теплообмена и гидродинамики. Итогом проекта станет объёмная программа, учитывающая особенности технологических устройств для эффективного удаления тепла. Это будет полезно в радиоэлектронике, энергетике и для любых современных электронных устройств, таких как компьютеры, телефоны и роутеры, отметил руководитель проекта Никита Гибанов.