В России разработают правила внедрения ИИ в бизнес

Минцифры предполагает, что законопроект о вовлечении бизнеса в использование больших данных, необходимых для развития искусственного интеллекта (ИИ), будет рассмотрен этой осенью. Он находится на последнем этапе разработки, по словам главы министерства Максута Шадаева, который выразил это на мероприятии «Битва роботов».

Шадаев также уточнил, что государство предполагает, что компании будут обязаны предоставлять безвозмездно данные, необходимые для государственного управления и развития ИИ.

В сентябре президент России дал указание разработать поправки к федеральному закону «О персональных данных». Эти поправки призваны защитить права и интересы граждан при обработке больших данных и использовании искусственного интеллекта.

Минцифры также согласовало процедуру анонимизации данных в базах данных, а также правила доступа разработчиков к данным для обучения нейросетей. Изменения также предусматривают запрет использования критических персональных данных для обучения нейросетей и ИИ, если это создаёт угрозы для граждан, национальной безопасности и обороны страны.