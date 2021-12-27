В России разработают принципиально новую систему стыковки в космосе для борьбы с "паразитами"Но не инопланетными
Из-за того, что МКС имеет очень сложную конфигурацию сигнал, посланный с активного корабля, может попадать на антенну пассивного комплекта как напрямую, так и отражаясь от разных элементов конструкции МКС. Что приводит к возникновению сигналов, искажающие измеряемые параметры. “«Паразиты» могут вызвать заметные колебания уровня принимаемого сигнала, вплоть до провалов ниже уровня чувствительности системы, — в результате теряется «захват»”. — уточняется на сайте Роскосмоса.
Это для нас самый большой "бич". Именно с "паразитами" боролись еще на этапе использования "Иглы" … Но тогда сближающиеся объекты были сравнительно простыми по конфигурации, чего не скажешь о современной МКС.
В настоящее время ведется работа по созданию системы сближения, которая позволит стыковаться с “так называемыми некооперируемыми объектами — спутниками, первоначально не предназначенными для стыковки” — это нужно для их обслуживания, ремонта или сведения с орбиты.