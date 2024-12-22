В России разработают промышленный экзоскелет

Компании «Экзо Солюшенс» и «Социальный код» объединились, чтобы разработать интеллектуальное программное обеспечение для экзоскелетов, предназначенных для рабочих профессий. Представители «Социального кода» пояснили, что технология будет анализировать позу человека и распределение нагрузки на тело во время работы. Искусственный интеллект станет собирать данные в реальном времени, что поможет улучшать конструкции экзоскелетов и следить за состоянием сотрудников.

Разработка направлена на снижение производственного травматизма и повышение эффективности труда. Новая технология будет особенно полезна при выполнении сложных задач — от сварки до разгрузки и конвейерной работы. По словам руководителя компании Артёма Аментеса, совместная работа с Максимом Скоковым из «Экзо Солюшенс» уже началась, в том числе по созданию ПО для модели ProEXO.

Проект открывает перспективы для модернизации рабочих процессов. Интеллектуальное ПО позволит не только оптимизировать конструкции экзоскелетов, но и вести мониторинг нагрузки на тело человека прямо в процессе работы. Это даст возможность адаптировать устройства к реальным потребностям сотрудников и повысить их безопасность.