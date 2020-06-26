В России разработают робота для спасения военных с поля боя

В качестве заказчика в данном случае выступает Министерство обороны России, а окончание разработки запланировано на 10 ноября 2022 года. Общая сумма средств, которую выделят на проведение опытно-конструкторских работ, составит 249,9 млн рублей. При этом, что интересно, выделенные деньги будут разделены на три части: первую (85 млн рублей) выплатят в 2020 году, вторую (127 млн рублей) в 2021 году и третью (37 982 131 рубль) в 2022 году.

”Министерство извещает о проведении закрытого конкурса на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях (шифр «Эвакуация-Р»)”, - говорится на странице закупки.