В России разработают роботов-уборщиков для лесов

Учёные из Пермского Политеха разрабатывают систему мобильных роботов для уборки сложных природных территорий, таких как леса и степи. Они предлагают использовать несколько машин, каждая из которых будет выполнять свою задачу: одни займутся разведкой местности, а другие — сбором мусора. Как пояснил Антон Посягин, доцент кафедры автоматики и телемеханики, разделение задач помогает избежать лишних перемещений и снижает энергозатраты, что делает процесс более эффективным. Разработка станет универсальным решением для борьбы с экологическим загрязнением.

Прототипы роботов уже созданы. Разведывательные модели, размером с радиоуправляемую машинку, оснащены камерами, датчиками и радиомодулями для обмена данными. Они могут строить карты местности, помогая другим роботам выбирать оптимальные маршруты для уборки. Учёные протестировали алгоритмы работы на симуляторе, где метод «спираль» показал лучшие результаты — он снижает затраты времени и энергии почти вдвое. Эта технология особенно актуальна для зон с нерегулярным распределением мусора.

Проблема экологического загрязнения остаётся актуальной. Бытовые отходы заполняют леса, пляжи и водоёмы, а усилий волонтёров и рабочих для их уборки явно недостаточно. Исследование учёных опубликовано в сборнике «Инновационные технологии: теория, инструменты, практика». Проект поддерживается программой «Приоритет 2030» и имеет потенциал для масштабного применения, что поможет сохранить природу и сделать её чище.