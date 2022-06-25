В России разработают серийные ракеты «Сармат»

Войска получат первые ракеты до конца года. Также Рогозин отметил, что ведомство готовится к проведению второго лётно-конструкторского испытания ракет. Отмечается что к «Сармату» будут повышены требования, тех ТТХ, на которые укажет Министерство обороны.

«Мы уже приступили к созданию серийных ракет», — заявил Дмитрий Рогозин.