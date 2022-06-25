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В России разработают серийные ракеты «Сармат»Об этом заявил Дмитрий Рогозин
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что уже началось производство серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Первые экземпляры будут переданы Ужурскому ракетному соединению, дислоцирующемуся в Красноярском крае.
Войска получат первые ракеты до конца года. Также Рогозин отметил, что ведомство готовится к проведению второго лётно-конструкторского испытания ракет. Отмечается что к «Сармату» будут повышены требования, тех ТТХ, на которые укажет Министерство обороны.
«Мы уже приступили к созданию серийных ракет», — заявил Дмитрий Рогозин.