В России разработают систему для отслеживания мельчайших объектов в космосе

По словам учёного, «Млечный путь» предназначена для отслеживания в околоземном космическом пространстве объектов техногенного происхождения размером от 5 см. С помощью системы можно будет отслеживать объекты разных размеров в зависимости от высоты над поверхностью Земли, минимальная — 2500 км. Также Ступак отметил, что радиолокационные станции «Млечного пути» планируется установить не только в России, но и в других странах.

«С учётом развития и создания перспективных оптико-электронных, радиолокационных средств и совершенствования научно-методического аппарата позволит обнаруживать космические объекты техногенного происхождения в околоземном космическом пространстве размером 5-7 сантиметров и более на высотах до 2500 километров, размером 10-15 сантиметров и более — на высотах 2500-45 000 километров, размером от 0,5-1 метра — на высотах более 45 000 километров», — рассказал эксперт.