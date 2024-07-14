В России разработают систему оценки ИИ-сервисов

Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта, подведомственный Минпромторгу, начал разрабатывать методологию для оценки ИИ-сервисов с целью обеспечить компаниям, создающим качественные решения, доступ к государственной поддержке. Об этом заявил замгендиректора ФЦПР ИИ Андрей Чукарин.

Чукарин отметил, что ключевой задачей является выявление и поддержка компаний, которые используют ИИ в своих продуктах, а также обеспечение им необходимых государственных льгот и поддержки.

По информации, представленной в презентации ФЦПР ИИ, процесс экспертизы ИИ-решений будет включать четыре этапа. Оценка будет включать проверку наличия технологий и методов машинного обучения, проверку статуса отечественности продукции, оценку готовности и конкурентоспособности разработок.

Андрей Чукарин подчеркнул, что работа над нормативно-технической базой для экспертизы уже начата и будет продолжена в ближайшее время. Он также выразил мнение о том, что стандартизация процессов может положительно повлиять на развитие отрасли, однако применение единой методологии в области ИИ представляет собой сложную задачу из-за неоднозначности понятия технологии и необходимости единых подходов.