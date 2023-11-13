В России разработают систему определения личности по ладоням

Центр по биометрическим технологиям (ЦБТ) в России активно исследует новые методы идентификации людей. Одним из перспективных направлений является использование рисунков вен ладоней и глазной сетчатки. Эти методы обещают бесконтактное и более удобное внедрение, чем традиционная идентификация по отпечаткам пальцев, которая сталкивается с проблемами в массовом использовании.

Руководитель ЦБТ, Владислав Поволоцкий, подчеркнул интерес к разработке альтернативных методов идентификации, также упомянув идентификацию по походке и по почерку. Эти исследования направлены на повышение эффективности и точности идентификации людей. ЦБТ планирует представить дорожную карту по внедрению новых биометрических методов идентификации в России в 2024 году, с участием специалистов и разработчиков технологий.