В России разработают систему «умного» дома для ухода за животными

Студенты Пермского Политеха работают над созданием уникального приложения SmartPaws, которое объединит умные устройства для ухода за домашними питомцами в единую систему. С его помощью владельцы смогут удалённо управлять кормушками, поилками, камерами, игрушками и другими гаджетами, а также следить за состоянием питомца в режиме реального времени через смартфон или планшет. По словам разработчиков, это упростит повседневный уход и обеспечит животным больше комфорта, даже если хозяин на работе или в поездке.

SmartPaws предложит пользователям широкий функционал. В приложении будет доступен электронный дневник для хранения информации о здоровье питомца, блог с рекомендациями экспертов и каталог товаров и услуг. Пользователи смогут выбирать умные устройства, корма или услуги ветеринаров прямо в приложении. Встроенная система кэшбэка поможет экономить, возвращая до 3% с каждой покупки. Разработчики отмечают, что их система позволит настраивать сценарии совместной работы гаджетов: например, включать музыку или голос хозяина, если питомец загрустил, или автоматически подавать корм по расписанию.

Приложение совместимо с iOS и Android, а его базовый функционал будет доступен бесплатно. Для расширенных возможностей предусмотрены платные тарифы. Сейчас команда студентов дорабатывает прототип и готовится выйти на российский рынок. По мнению разработчиков, SmartPaws станет незаменимым инструментом для владельцев активных, породистых и особенных животных, а также для заводчиков, которые стремятся обеспечить своим питомцам качественный уход и внимание.