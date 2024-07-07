В России разработают систему управления базой данных за 1 млрд рублей

Почта России внедряет новую информационно-аналитическую платформу под названием DataCloud. Этот шаг согласуется с обновлённой дорожной картой «Новое общесистемное ПО», разработанной при участии VK, «Лаборатории Касперского», «1С» и «Ростелеком», и утверждённой Правительственной комиссией по цифровому развитию.

Ответственность за проект возложена на «Почтовые Технологии», дочернюю компанию «Почты России». Вложения в разработку составят 1,09 миллиарда рублей. Главная цель инициативы — соответствие указаниям Президента России о технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры.

DataCloud будет использовать реляционную систему управления базами данных для хранения и обработки больших объёмов данных. Важной особенностью будет возможность визуализации данных через BI-инструменты и Self Service BI, что позволит пользователям анализировать информацию самостоятельно, без специальных знаний.

Проект получил поддержку и финансирование от «Почты России». Он направлен на укрепление технологической базы предприятия и снижение зависимости от зарубежного программного обеспечения.