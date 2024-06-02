В России разработают систему видеонаблюдения для контроля электросамокатов

Минтранс планирует использовать отдельные камеры для отслеживания электросамокатов. Ведомство объявило о проведении тендера на создание такой системы контроля. Она включает в себя специальные метки для распознавания нарушений и комплекс фото-видеофиксации.

Планируется идентифицировать транспортные средства, а не их владельцев, чтобы избежать ошибок. Электросамокаты могут быть идентифицированы по меткам или номерам СИМ, что поможет распознавать их в ближней зоне. Такая система контроля, уже проверенная на автомобилях, технически реализуема, но требует организационных усилий.

Электросамокаты, подпадающие под категорию СИМ, не требуют прав для использования. Система видеофиксации, скорее всего, будет внедрена в короткие сроки, так как аналогичные системы уже используются на дорогах. Однако штрафы для водителей электросамокатов, вероятно, возрастут, учитывая увеличение их числа в городах и взаимодействие с другими участниками дорожного движения.