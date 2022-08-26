В России разработают станцию для беспилотных вертолётов

По его словам, вертопорт будет запущен в третьем квартале 2023 года. Также планируется разработка станции для воздушных средств, занимающихся доставкой грузов.

Ряшин отметил, что вертопорт — версия уже существующего дронопорта. Станция будет адаптирована под новый вид БПЛА — электрический беспилотный вертолёт.

«Сейчас мы находимся в активной фазе проектирования и рассчитываем в третьем квартале 2023 года представить рынку новый продукт», — отметил Ряшин.