В России разработают сверхлегкую ракету для недорогих запусков

Сообщается, что новая разработка российских ученых будет отличаться от конкурентов бюджетностью транспортировки груза на орбиту. Согласно опубликованным данным, цена доставки будет составлять порядка 12 тыс долларов за кг, а это, в свою очередь, в два раза ниже стоимости, зафиксированной в среднем у конкурентов.

Бюджетность запусков обусловлена упрощенной конструкцией носителя, а также уникальным двигателем из метана с соплом новой конфигурации, что позволяет ему сохранять тягу при наборе высоты во время полет. Сообщается, что готовый образец сверхлегкой ракеты будет готов уже к 2025 году. Что касается стоимости данного проекта, то она составляет порядка 2,5 млрд рублей.