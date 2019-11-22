В России разработают танки с "городской" защитой

Отмечается, что таким образом планируется увеличить эффективность применения танков в потенциальных военных действиях в городских условиях. “Городская” защита танков и боевых машин представляет из себя всеракурсную защиту. Сообщается, что при внедрении в боевую машину дополнительной защиты современного типа большое внимание уделяется бортам и корме военной техники. Данная защита может быть реализована путем оснащения машин кумулятивными решетчатыми экранами, которые хорошо себя зарекомендовали сирийской правительственной армии.

Известно, что ВС РФ вооружат 15 моделями бронетанковой и автомобильной техники уже в следующем году. По словам Бибика, они не только соответствуют стандартам, но и по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги.