Наука и технологии
Сегодня 14:21
В России разработают танки с "городской" защитой
Их внедрят уже в 2020 году
Генерал-майор, начальник Главного автобронетанкового управления министерства обороны РФ Сергей Бибик поделился, что уже в следующем году начнутся первые поставки комплектов дополнительной защиты для танков, а также другой бронетехники.
Отмечается, что таким образом планируется увеличить эффективность применения танков в потенциальных военных действиях в городских условиях. “Городская” защита танков и боевых машин представляет из себя всеракурсную защиту. Сообщается, что при внедрении в боевую машину дополнительной защиты современного типа большое внимание уделяется бортам и корме военной техники. Данная защита может быть реализована путем оснащения машин кумулятивными решетчатыми экранами, которые хорошо себя зарекомендовали сирийской правительственной армии.
Известно, что ВС РФ вооружат 15 моделями бронетанковой и автомобильной техники уже в следующем году. По словам Бибика, они не только соответствуют стандартам, но и по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги.