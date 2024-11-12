В России разработают технологию беспроводного измерения тока в ЛЭП

Учёные из Новгородского государственного университета разрабатывают беспроводную систему для измерения силы тока в линиях электропередачи и силовой электронике. По словам инженера-исследователя Ивана Маркова, новая система позволит контролировать подачу тока в реальном времени, предотвращая перегревы, обрывы и другие неисправности в электросетях. Система также отличается тем, что использует магнитоэлектрический эффект, что позволит точно измерять высокие токи до 10 кА, и передавать данные оператору на любое расстояние.

В энергетике сейчас используются измерительные трансформаторы и шунты, но они не всегда обеспечивают высокую точность из-за повышения температуры при больших токах. Это, как отметил Марков, создаёт проблемы для прогнозирования сбоев и поломок, что делает новую систему особенно востребованной. Использование беспроводной передачи данных обеспечит дополнительную надёжность и удобство, а также уменьшит износ оборудования.

Разработчики подчёркивают, что аналогов их беспроводной системе в промышленном масштабе пока нет, и они планируют сделать продукт конкурентоспособным за счёт дешёвых материалов. Это может привлечь производителей измерительных устройств и предприятий из сфер электроники и энергетики. В ближайшее время учёные продолжат исследования и будут работать над интеграцией датчиков с блоком передачи данных и специальным программным обеспечением для полноценной работы системы.