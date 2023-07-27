В России разработают универсальную «таблетку» от депрессии, Альцгеймера, деменции и других заболеваний

Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук совместно с группой компаний «Р-Фарм» готовятся к разработке нового препарата для лечения депрессии и нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз. Проект будет выполняться в течение трёх лет, с финансовой поддержкой Министерства образования и науки РФ, и включает создание препарата на основе структуры природных алкалоидов эбурнамина, выделенного из растения барвинка. Это вещество влияет на образование нервных клеток и нейромедиаторов, что может помочь в лечении различных нейродегенеративных заболеваний.

Препарат будет основан на инновационной структуре природных алкалоидов, способствующих восстановлению нервных клеток и межнейронных связей. Это позволяет широко охватить заболевания, связанные с гибелью нейронов и проблемами памяти, включая депрессию, аутизм, болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз. Учёные планируют провести рациональный дизайн группы соединений, исследовать их активность и разработать метод синтеза соединения-лидера. После этого будет проведено доклиническое исследование на животных, чтобы оценить безопасность и эффективность препарата.

Основной подход в разработке препарата заключается в воздействии на глубинные процессы в мозге, чтобы восстановить работу нервных клеток и связей между ними. Использование масштабируемого метода синтеза позволяет получать разные вещества сложной структуры. Целью исследования является создание «кандидата в лекарственное средство» для лечения различных нейродегенеративных заболеваний. Учёные надеются на успех и стремятся представить новое и инновационное решение, которое сможет помочь миллионам людей, страдающих от этих заболеваний.