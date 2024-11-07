В России разработают устройство на замену ПЦР-тестам

Московский физико-технический институт (МФТИ), разрабатывает новый переносной прибор для диагностики инфекций прямо на месте лечения. Устройство, которое может заменить традиционный ПЦР-тест, позволит врачам быстро определять возбудителя болезни без необходимости отправлять образцы в лабораторию. Ключевым элементом в этом изобретении стала металинза — тонкий оптический элемент, который фокусирует свет от отдельных молекул, помогая выявить вирусные маркеры.

В отличие от ПЦР-теста, который требует увеличения биомаркеров с помощью химических процессов, новый прибор сможет напрямую анализировать биоматериал пациента. По словам учёных, этот подход значительно ускорит диагностику и снизит стоимость тестирования. Ведущий научный сотрудник лаборатории контролируемых оптических наноструктур МФТИ Александр Барулин объяснил, что технология позволяет обойти процессы амплификации, которые обычно занимают много времени и требуют усилий со стороны лабораторных специалистов.

Уже разработан первый опытный образец прибора, и в ближайшем будущем учёные планируют продолжить его доработку. Если проект будет успешно реализован, новое устройство может стать важным шагом в медицине, предоставив возможность получать точные результаты прямо в поле, а не только в условиях лаборатории.