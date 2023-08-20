В России разработают вечный двигатель для низкоорбитальных спутников

Учёные из МАИ и МГУ работают над новым двигателем для спутников на низкой орбите, который будет использовать атмосферные газы, такие как азот и кислород, для создания тяги. Это означает, что спутники с таким двигателем не будут зависеть от количества топлива, что уменьшит их размеры и вес, а следовательно, и расходы на их запуск.

Этот двигатель будет собирать атмосферные газы, сжимать их и преобразовывать в плазму с использованием электроэнергии от солнечных панелей. Этот процесс включает три ключевых модуля: забор газов, преобразование и управление. Первые два модуля уже созданы, но пока не объединены.

Однако учёные столкнулись с двумя серьёзными проблемами. Первая — разница в скорости между спутником и потоком газов, необходимых для испытаний. Вторая — высокая электропроводимость плазмы, которая требует высокого напряжения в двигателе и может вызвать серьёзные проблемы.

Если эти проблемы будут решены, разработка нового двигателя займёт примерно 5-7 лет. Однако экономическая целесообразность этой технологии останется под вопросом до начала её реальной эксплуатации, так как условия в реальном мире могут сильно отличаться от расчётных спецификаций.