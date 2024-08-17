В России разработают замену Miro

Опубликовано 17 августа 2024, 18:08
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В России разработают замену MiroПосле ухода компании с российского рынка
Яндекс разработает замену ушедшему сервису для совместной работы Miro
«Яндекс» начал разработку своей собственной платформы для совместной работы, которая будет функционировать как аналог Miro. Новый сервис, который создаётся как часть офисной среды «Яндекс 360», позволит пользователям работать вместе на онлайн-досках.
Пока детали проекта остаются в секрете, и дата запуска новой платформы неизвестна. В компании «Яндекс» не раскрыли подробностей, но ожидается, что платформа станет важной частью их экосистемы для бизнеса.
Напомним, что с 12 сентября российские пользователи Miro, платформы для совместной удалённой работы, больше не смогут пользоваться её услугами. Это связано с новыми санкциями, и Miro сообщила, что не может обслуживать клиентов из «запрещённого региона».
Источник:Ведомости
Автор:Николай Шелофастов
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