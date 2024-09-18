В России разрешат онлайн-продажу алкоголя и сигарет по биометрии

Сбербанк собирается ввести новую функцию, которая позволит оплачивать товары с маркировкой «18+» с помощью биометрии вместо паспорта. Об этом сообщил Олег Евсеев, директор дивизиона «Биометрия» банка. Новый сервис разрабатывается в сотрудничестве с Единой биометрической системой и Национальной системой платёжных карт и будет доступен клиентам не только Сбербанка, но и других банков.

Евсеев отметил, что проект пока находится на стадии разработки архитектуры. В дальнейшем планируется согласование с регуляторами, а также обсуждение и интеграция сервиса с ритейлерами и другими банками. Это важно, чтобы обеспечить корректную работу нового механизма на всех уровнях.

По словам Евсеева, на данный момент в российском законодательстве предусмотрено, что паспорт можно заменить только через идентификацию в государственных системах. Новый сервис даст возможность подтверждать возраст как при онлайн-заказах, так и при оплате на кассе. Для этого пользователю нужно будет зарегистрироваться в Единой биометрической системе и дать согласие на использование своих данных.