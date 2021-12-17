В России разрешат отказаться от обработки персональных данных

Так, согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, президент поручил представить предложения о соответствующих изменениях. Все это позволит россиянам выступить против обработки их персональных данных.

В соответствии с данным указанием, правительство и Банк России должны подготовить и представить нововведения, что позволит россиянам иметь возможность в определенных случаях “распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными”. Данные изменения должны быть исполнены до 1 июня 2022 года.

Нескольким ранее в интернете была опубликована информация о новой инициативе Минцифры России. Так, согласно источникам, кражи данных россиян начнут контролировать.