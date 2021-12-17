В России разрешат отказаться от обработки персональных данных

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В России разрешат отказаться от обработки персональных данныхС такой инициативой выступил Владимир Путин
В скором будущем россияне смогут запретить обработку персональных данных. Внести соответствующие изменения в законодательство предложил президент России Владимир Путин.
Так, согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, президент поручил представить предложения о соответствующих изменениях. Все это позволит россиянам выступить против обработки их персональных данных.
В соответствии с данным указанием, правительство и Банк России должны подготовить и представить нововведения, что позволит россиянам иметь возможность в определенных случаях “распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными”. Данные изменения должны быть исполнены до 1 июня 2022 года.
Нескольким ранее в интернете была опубликована информация о новой инициативе Минцифры России. Так, согласно источникам, кражи данных россиян начнут контролировать.
Источник: kremlin.ru