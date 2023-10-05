В России ребёнок втайне от родителей заказал игрушек в маркетплейсе на 250 тыс рублей

Общая стоимость покупок составила 250 тыс рублей. Об этом инциденте стало известно благодаря Telegram-каналу «Бушующий мир», где было опубликовано видео из пункта выдачи заказов.

На записи видны множество игрушек, книг о диснеевских принцессах, плюшевые животные и даже пара обуви.

Для заказа малыш использовал телефон одного из родителей. Женщины, комментирующие происходящее на видео, обсуждают выбор ребёнка, отмечая его вкус.

Однако они также сочувствуют родителям, так как за возврат товара могут взять комиссию в размере 38 тыс рублей.

Издание Life предположило, что этот случай произошёл в Дагестане. Имена маленького покупателя и его родителей пока не разглашаются.