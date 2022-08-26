В России решили всегда использовать биометрию студентов на экзаменах

Минцифры подготовило соответствующий законопроект

Минцифры России предложило исключить сроки эксперимента, проводимого в период промежуточной и итоговой аттестаций в 2021/2022 учебном году, и сделать сдачу экзаменов в ВУЗах с использованием биометрии постоянной.