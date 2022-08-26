В России решили всегда использовать биометрию студентов на экзаменах

Вчера в 22:40
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В России решили всегда использовать биометрию студентов на экзаменахМинцифры подготовило соответствующий законопроект
Минцифры России предложило исключить сроки эксперимента, проводимого в период промежуточной и итоговой аттестаций в 2021/2022 учебном году, и сделать сдачу экзаменов в ВУЗах с использованием биометрии постоянной.
В эксперименте участвовали семь ВУЗов. В течение летней сессии 2021 года студенты сдавали экзамены по 12 дисциплинам с помощью Единой биометрической системы. Результаты понравились Минцифры.
В итоге ведомство разработало проект соответствующего постановления правительства.