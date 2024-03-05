В России решили взяться за требования маркетплейсов платного возврата товара

Авторы потенциального закона предлагают ввести общее регулирование для всех работающих в России маркетплейсов — «агрегаторов информации о товарах». А также дополнительное регулирование для интернет-магазинов, занимающих 20% на рынке. Кроме того, так называемым значимым маркетплейсам предлагается запретить проводить любые акции без согласия продавцов и взимать более 10% от стоимости товара.

В пояснительной записке к законопроекту авторы объясняют, что их предложение направлено на создание условий для восполнения пробелов «в законодательстве, которые способствуют монополизации рынка, ставят в невыгодное положение продавцов и владельцев ПВЗ и приводят к сложностям в разрешении споров».

В частности, предлагается установить общие требования к договору оказания услуг интернет-магазинами. Один из ключевых моментов — запрет маркетплейсам требовать с покупателей компенсировать возврат товара и получать средства по таким платежам.