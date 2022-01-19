В России резко подорожают старые сотовые тарифы

МТС в начале этого года сообщил, что увеличит стоимость своих тарифов на 60 рублей, сохранив при этом текущий набор услуг. Они объяснили это растущими расходами, на фоне технических осложнений, а также исполнением закона Яровой.

В пресс-службе “Вымпелкома” подтвердили, что в планах имеется возможность поднять цены на часть их архивных сотовых тарифов, уточнив, что предупредят об этом абонентов своевременно. К тому же предоставив своим клиентам выбор из дополнительных бонусов, либо смены тарифа.

По данным “Коммерсанта”, "Мегафон" планирует повысить цены уже с февраля, а затем это сделает Tele2. Ни первая, ни вторая компания эту информацию комментировать не стали, – сообщило издание.