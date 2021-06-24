В России резко вырос спрос на компьютеры

“С 14 по 20 июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на компьютеры взлетел на 1500%, на моноблоки на - 133%, а на аккумуляторы для ноутбуков - на 338%. В целом же за первые три недели июня 2021 года число проданных компьютеров выросло на 775% год к году”, — пришли к выводу представители ритейлера.

Рост спроса на компьютеры связывают с распространенностью удаленной работы, а также недостатком игровых приставок. Так, россияне начали покупать более мощную технику для игр. Отмечается, что в категории “компьютеры” средний чек увеличился более чем в два раза, достигнув 50 тысяч рублей.