В России резко выросла популярность крупной бытовой техники

Так, согласно опубликованным данным, за три месяца россияне приобрели порядка 3,3 млн холодильников, стиральных, посудомоечных машин и другой техники для дома и кухни. Общая стоимость составила 76,3 миллиардов рублей. Этот показатель на 18% выше показателя, который был зафиксирован в аналогичный прошлогодний период.

Продажи бытовой техники в России выросли на 10% год к году. Известно, что самыми популярными стали стиральные машины — их доля составила 27%, а также холодильники — 21%.