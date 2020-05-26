В России робот начал проверять температуру медработников на входе в больницу

При этом, что интересно, уже до конца мая планируется ввести в эксплуатацию нового оборудования в различные больницы Пермского края, перепрофилированных для работы с больными COVID-19.

”Сейчас на входе в перепрофилированные отделения осуществляется контроль температуры тела сотрудника с обязательным уточнением состояния здоровья. Применение “Термоконтролей” позволяет сократить непосредственные контакты между медработниками, что исключает возможность воздушно-капельного и контактного механизмов передачи коронавирусной инфекции”, - рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

По словам разработчиков системы, на замер температуры у робота уходит не более 5 секунд, а точность измерения составляет 0,2 градуса. При этом устройство способно “пропускать” через себя около 300 человек в час, что делает новую разработку крайне эффективной.