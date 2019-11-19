Наука и технологии
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В России робот впервые заменил администратора отеля
Вот что значит идеальный сотрудник
В России отечественный робот Promobot впервые стал полноценным сотрудником отеля. Так, в его обязанности входит встреча гостей, заселение и выселение клиентов, а также выдача и принятие карт-ключей от номеров.
Кроме того, Promobot оснащен системой check-in, которая подразумевает идентификацию паспортных данных и выдачу карт доступа от конкретного номера. Также, робот способен вызвать транспорт для клиентов и предоставить им необходимую консультацию.
”Робот значительно снижает нагрузку на основной персонал отеля, делая процесс регистрации быстрее и стабильнее: вы просто прикладываете паспорт и за несколько секунд получаете ключ от номера”, — поделился Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot.
Отмечается, что на данный момент Promobot функционирует в 36 странах в мире, имея такие должности, как администратор, промоутер, консультант, а также гид и консьерж.