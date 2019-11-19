В России робот впервые заменил администратора отеля

”Робот значительно снижает нагрузку на основной персонал отеля, делая процесс регистрации быстрее и стабильнее: вы просто прикладываете паспорт и за несколько секунд получаете ключ от номера”, — поделился Олег Кивокурцев, директор по развитию Promobot.

Отмечается, что на данный момент Promobot функционирует в 36 странах в мире, имея такие должности, как администратор, промоутер, консультант, а также гид и консьерж.