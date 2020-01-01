В России с 1 января 2020 года ужесточили пошлины на товары с Aliexpress

”При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше €200 или весом более 31 кг в части превышения норм необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг”, — говорится в официальном заявлении, данном Федеральной таможенной службой агентству Интерфакс.

Напомним, что это уже второе, но не последнее, изменение ежемесячного беспошлинного лимита для жителей России. В 2019 году точно такая же процедура привела к отметке в 500 евро в месяц и 31 кг без дополнительного налога, а ранее данный порог составлял 1000 евро и 31 кг в месяц.