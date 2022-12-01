В России с 15 декабря начнут маркировать жидкости для электронных сигарет

Обязательная маркировка касается всех жидкостей с содержанием никотина и безникотиновых для электронных систем доставки никотина в картриджах, в капсулах и в одноразовых электронных сигаретах.

Ранее о необходимости включения электронных сигарет в перечень товаров расширенной ответственности производителей добивался российский экологический оператор. По данным, в течение года на свалки по всей стране попадает более 2 тысяч тонн отходов от электронных сигарет. Эти устройства не подлежат переработке: их крайне сложно отобрать в потоке отходов, так как они небольшого размера и состоят из множества компонентов.