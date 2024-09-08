В России с 2020 года в шесть раз вырос объём утекших данных

Сбербанк с 2020 года активно отслеживает утечки персональных данных, которые появляются как в закрытых, так и в открытых источниках. По словам Сергея Лебедя, вице-президента по кибербезопасности банка, на сегодняшний день известно более 1000 источников, содержащих свыше трёх миллиардов записей о гражданах России. В 2020 году таких записей было около 500 миллионов, а к 2023 году их количество увеличилось до 1,5 миллиарда, что означает почти шестикратный рост. Основные данные, которые попадают в руки мошенников, включают Ф. И. О., дату рождения, номера телефонов, адреса и IP-адреса.

Лебедь отметил, что украденные данные становятся основой для работы телефонных мошенников, которые активно используют их в своих схемах. На начало 2024 года россияне получали около 20 миллионов мошеннических звонков в день, из которых половина приходилась на мессенджеры. Сейчас это число удалось снизить до 6 миллионов, но мошенничество становится всё более хитроумным, и «средний чек» обмана растёт. По его словам, эффективность защиты Сбербанка составляет 99,8%, но большинство случаев хищений связано не с технологическими сбоями, а с действиями самих людей.

Сбербанк активно работает над повышением киберграмотности среди граждан. Они создали библиотеку знаний по кибербезопасности и запустили бесплатный онлайн-курс о защите персональных данных. В мобильном приложении СберБанк Онлайн также доступны обучающие видеоролики и курсы. Лебедь подчеркнул, что важно общаться с людьми и повышать их осведомлённость о киберугрозах, поскольку именно неосведомлённость делает их уязвимыми для мошенников. Сбер предлагает различные сервисы, включая проверку сайтов на фишинг и уведомления о банковских операциях, чтобы помочь людям защитить свои данные.