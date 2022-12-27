В России с 2023 года подорожает мобильная связь

В качестве причины назывался тот факт, что крупные поставщики оборудования для сотовой связи прекратили сотрудничество с отечественными компаниями. По итогу тогда речь шла о скором подорожании связи на 10-20%.

Но время шло, а стоимость услуг оставалась прежней. Правда, так не могло продолжаться вечно. И вот, клиенты различных операторов, включая Tele2 и Мегафон, начали получать уведомления о предстоящем повышении стоимости тарифов.

Точных данных о цене пока нет. Но ожидается, что речь идёт об увеличении на 10-15%. Правда, изменения коснутся только архивных тарифов, а не текущих пакетов. В долгосрочной перспективе эксперты и вовсе заявляют о 50%-подорожании мобильной связи в России.