Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2025, 14:01
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В России с Google принудительно взыщут 21,5 рублей

Такую сумму компания задолжала
Российский филиал Google, ООО «Гугл», столкнётся с принудительным взысканием 21,5 рублей, так как в России заведено исполнительное производство, и судебные приставы пытаются взыскать с технологического гиганта указанную сумму. Эти данные содержатся в Банке данных исполнительных производств.
В России с Google принудительно взыщут 21,5 рублей
© Arthur Osipyan / Unsplash

В производстве находятся 33 дела, в основном из судебных участков Таганского и Пресненского районов Москвы, а также Роскомнадзора, штрафы и другие взыскания, по которым штрафы составляют более 21 млрд рублей. Дополнительные дела поступили из Арбитражного суда города Москвы на общую сумму около 324 млн рублей. Исполнительский сбор составляет 220 000 рублей. Эти штрафы и взыскания направлены в пользу физических и юридических лиц.

Как отмечается, первый штраф Google в России был выписан в 2018 году за отказ блокировать сайты из государственного списка запрещённых ресурсов, за что компания заплатила 500 тысяч рублей. Кроме того, несколько телеканалов ведут судебные тяжбы с Google, а сумма исков, связанных с отказом YouTube восстановить аккаунты российских СМИ, достигла 1,8 дуодециллиона рублей.

Источник:RB.RU
Автор:Андрей Кадуков
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